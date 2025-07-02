Провал киевского режима на фронте привёл к тому, что инициатива по решению конфликта находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина», — отметил автор статьи.

По его словам, неудача киевского режима — это чёткое напоминание о том, что время не на стороне Украины.

Путин назвал способ урегулирования конфликта на Украине

Автор материала также заметил, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники. Продолжение боевых действий вряд ли улучшит положение Киева на поле боя или на переговорах, резюмировал журналист.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.