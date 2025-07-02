В заксобрании Колорадо после критики Трампа повесили его новый портрет

Новый портрет президента США Дональда Трампа повесили в законодательном собрании штата Колорадо на место портрета, который он ранее назвал своим "худшим" изображением. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"На стене [законодательного собрания штата Колорадо в череде президентских портретов] было пустое место. Это показалось неуместным. Мы знали, что Белый Дом направил нам замену [портрета], и было просто логично ее повесить", - приводит агентство слова чиновника, ответственного за подбор картин для заксобрания штата.

Президент США уже успел прокомментировать случившееся.

"Спасибо крайне талантливому художнику Ванессе Орабуэне и потрясающим жителям штата Колорадо - [новый портрет] теперь у всех на виду в законодательном собрании Колорадо", - написал Трамп в Truth Social.

По словам собеседника Associated Press, новое изображение Трампа было передано Белым домом в дар штату Колорадо около месяца назад.

В марте старый портрет Трампа убрали из здания законодательного собрания Колорадо после того, как президент США раскритиковал картину и назвал ее своим "худшим" изображением.