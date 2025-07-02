Вспышка оспы обезьян: страны Африки теряют контроль над ситуацией

Сокращение помощи от США и Европы привело к тому, что африканские страны с трудом справляются со вспышкой оспы обезьян, так как их системы здравоохранения не готовы к борьбе с распространением вируса. Об этом пишет газета Financial Times.

Ранее в ВОЗ привели данные о том, что января 2022 года по конец ноября 2024 года во всем мире было зафиксировано 117 663 случая заражения оспой обезьян. При этом 263 из них окончились летальным исходом. Самой сложной ситуация с вирусом остается в Африке. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в этом регионе чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, которые приводит газета, в 2025 году в 13 странах Африки были зарегистрированы более 21 тысячи случаев оспы обезьян. И в организации ожидают, что прошлогодний показатель по заболеваемости может быть превышен в два раза.

«Более десятка стран Африки с трудом пытаются сдержать вспышку оспы обезьян после того, как сокращение помощи от США и ЕС оставила хрупкие системы здравоохранения неподготовленными к борьбе с распространяющимся вирусом», - констатировали журналисты.

Напомним, что после вступления в должность президент США Дональд Трамп приостановил программы Агентства США по международному развитию, передал его под управление Госдепа и начал расследование работы USAID. На этом фоне правительство Мозамбика объявило, что приостановка международной помощи США ставит под угрозу программы здравоохранения страны, в том числе по ВИЧ/СПИД.