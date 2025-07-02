Адвокат бизнесмена Карапетяна назвал его дело правовым абсурдом

Адвокат российского бизнесмена Самвела Карапетяна, задержанного в Ереване, Арам Вардеванян назвал дело своего подзащитного правовым абсурдом, содержащим элементы политического преследования.

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"У этого дела есть одна особенность. Здесь вообще нет уголовного дела, поскольку здесь инкриминируется четкий призыв к захвату власти в условиях, когда в заявлении Карапетяна вообще отсутствует какой-либо призыв. То есть дело о призыве к захвату власти в условиях отсутствия призыва - это уголовный абсурд", - сказал Вардеванян на пресс-конференции в Ереване.

По мнению адвоката, преследование Карапетяна началось после того, как 17 июня глава правительства Армении Никол Пашинян в социальных пригрозил в том числе бизнесмену политической расправой.