Германия, как Украина, нагнетает антироссийскую истерию и активно готовит население к войне с РФ. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" политик обратил внимание на то, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом "в Киев прекратились десанты американских политиков, призывающих украинцев умирать "за западную цивилизацию", но место подобных агитаторов за войну заняли европейские политики, в первую очередь - немецкие". Это, по его мнению, говорит о том, что "никакого мира ожидать не приходится: США якобы отстраняются от войны в Украине, но толкают туда Германию".

"Берлин и Вашингтон в отношении украинского конфликта обменялись местами. Если ранее к войне до последнего украинца призывали американцы, то теперь они демонстрируют сдержанность, зато немцев в последнее время прорвало, они свою традиционную дипломатичность оставили в стороне", - написал он.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, продолжил Медведчук, не стесняется готовить Германию к войне, ссылаясь на якобы "империалистические амбиции России".

"Милитаризация Германии более всего вызвана империалистическими амбициями самого Мерца, который берет пример с [Владимира] Зеленского и уходит от нейтралитета и дипломатии. Зеленский до 2022 года вместо того, чтобы договариваться, тоже усиленно махал кулаками в сторону России, а потом начал играть роль жертвы", - объяснил политик.

"Украинцы на фронте кончаются, поэтому силы войны хотят поставить немцев под ружье. В Германии хотят вернуть всеобщую военную обязанность, которая была отменена в 2011 году", - отметил лидер "Другой Украины".

Немцам объясняют, что соответствующий законопроект может вступить в силу с 1 января 2026 года, а в германских СМИ уже проходит информационная кампания, как рядовые немцы это приветствуют и хотят воевать, указал Медведчук.