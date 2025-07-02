Опознан еще один арестованный в Азербайджане россиянин

Удалось опознать еще одного россиянина, арестованного в Азербайджане по обвинению в якобы наркоторговле и киберпреступлениях. Об этом сообщает Baza.

Выяснилось, что им оказался 22-летний Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Студент архитектурно-строительного университета приехал в Баку около месяца назад. Его отчим подтвердил случившееся.

Ранее стало известно, что другими арестованными гражданами РФ стали IT-специалисты Дмитрий Безуглый и Антон Драчев, турист Александр Вайсеро и релокант Сергей Софронов. Они предстали перед судом со следами пыток.

В Азербайджане арестовали российских туристов и IT-специалистов. Задержанные появились в суде со следами пыток

Таким образом, известны личности пятерых из восьми россиян, задержанных в Баку.