Пашинян потребовал выбрать нового главу Армянской апостольской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал провести внеочередные выборы Католикоса всех армян — предстоятеля Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом политик написал в социальной сети.

«Внеочередные выборы однозначно должны состояться. Внеочередные выборы Католикоса всех армян», — заявил Пашинян.

Отношения между ААЦ и правительством Армении обострились после заявлений Пашиняна о принадлежности Карабаха Азербайджану. Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. С конца мая премьер регулярно критикует католикоса и архиепископов, требуя их покинуть церковь из-за информации о якобы нарушении обета безбрачия.

В конце июня в Армении арестовали двух архиепископа ААЦ по подозрению в захвате власти и планировании террористических в стране. Кроме архиепископов арестованы еще 15 человек. В ААЦ задержание архиепископов назвали «личной местью» и призвали их отпустить.

В 2024 году один из арестованных архиепископов, лидер протестного движения «Священная борьба» Баграт Галстанян объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики Пашиняна в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.