Далай-лама XIV подтвердил, что у него будет преемник. Это означает, что институт лам продолжит существование.

Распознавание новой реинкарнации будет поручено Фонду Далай-ламы Гаден Пходранг.

По буддийскому канону, духовный лидер тибетцев считается воплощением бодхисаттвы сострадания — Авалокитешвары. В 2025 году Далай-ламе XIV исполнится 90 лет, что усиливает интерес к вопросу его преемственности.

Китайские власти рассматривают нынешнего Далай-ламу как сепаратиста и настаивают, что утверждение следующей реинкарнации должно проходить при участии официального Пекина. В 2007 году для этого был принят соответствующий указ.

Тем временем сам духовный лидер не раз допускал, что его новое воплощение может появиться за пределами Китая, передает РИА Новости.

В мае он рассказал, что для сохранения молодости и здравомыслия отлично помогают регулярные тренировки сознания. По словам Далай-ламы, его лицо выглядит не по годам молодым, поскольку он всегда старается поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума.