Саммит НАТО в Анкаре может пройти в «турецком Пентагоне»

Саммит НАТО в июле 2026 года планируется провести в объединенном центре штабов "Звезда и полумесяц", который еще называют "турецким Пентагоном". Об этом сообщает газета Milliyet.

О выборе Анкары в качестве места проведения встречи глав государств и правительств Североатлантического альянса 30 июня сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пишет Milliyet, провести саммит в Анкаре решено по нескольким причинам. В отличие от Стамбула и Антальи турецкая столица в разгар туристического сезона не так загружена. Также она обладает преимуществами в воздушном сообщении: в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Эсенбога. Кроме того, в распоряжении участников саммита будут военный аэродром Этимесгут и база турецких ВВС Акынджи.

Газета отмечает, что комплекс площадью 12,6 млн кв. м, возведение которого началось в 2011 году, все еще находится на этапе строительства. В нем изначально планируется разместить центральный аппарат Минобороны, а к 2028 году генштаб турецкой армии, штабы видов вооруженных сил и офисы ведущих оборонных компаний страны. Центр, внешне напоминающий американский Пентагон, рассчитан на размещение порядка 15 тыс. человек, у входа в него установлена большая звезда, внутренняя часть выполнена в виде полумесяца. Вблизи комплекса находится штаб-квартира Национальной разведывательной организации Турции. В этом же районе планируется возвести новый административный комплекс турецкого МИД.

В прошлый раз Турция принимала саммит НАТО в 2004 году в Стамбуле.