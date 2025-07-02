Киев придумывает покушения на Зеленского, чтобы получить деньги от западных союзников. Об этом заявил политолог, бывший дипломат, журналист Ростислав Ищенко.

«Можно сказать: «Русские якобы готовили покушение на Зеленского». Потом – что и на президента США Дональда Трампа», – иронично прокомментировал Ищенко заявления СБУ.

Эксперт напомнил, что аналогичные истории были, тогда Зеленский рассказывал, что как-то уже оказывался под ударом.

«На Украине столько людей, которые не любят Зеленского, что можно через одного брать и сажать по обвинению в покушении», – указал эксперт.

Зеленский же своими заявлениями пытается выпросить деньги у союзников, пишет «Украина.ру». Напомним, в Верховной Раде после покушения на Зеленского сделали резкое заявление.