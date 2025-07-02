Стало известно, для чего Киев придумывает покушения на Зеленского
Киев придумывает покушения на Зеленского, чтобы получить деньги от западных союзников. Об этом заявил политолог, бывший дипломат, журналист Ростислав Ищенко.
«Можно сказать: «Русские якобы готовили покушение на Зеленского». Потом – что и на президента США Дональда Трампа», – иронично прокомментировал Ищенко заявления СБУ.
Эксперт напомнил, что аналогичные истории были, тогда Зеленский рассказывал, что как-то уже оказывался под ударом.
«На Украине столько людей, которые не любят Зеленского, что можно через одного брать и сажать по обвинению в покушении», – указал эксперт.
Зеленский же своими заявлениями пытается выпросить деньги у союзников, пишет «Украина.ру». Напомним, в Верховной Раде после покушения на Зеленского сделали резкое заявление.