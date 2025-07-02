СМИ: Иран готовился заминировать Ормузский пролив

Reuters: Иран готовился заминировать Ормузский пролив во время обострения конфликта
Иран готовился заминировать Ормузский пролив во время обострения конфликта с Израилем.
Как утверждает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, иранские военные в июне уже погрузили мины на суда в Персидском заливе, однако в итоге они так и не были установлены.
При этом, были ли они впоследствии обезврежены, неизвестно.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов ранее высказался о важности Ормузского пролива для поставок нефти и газа.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также выразил мнение, что закрытие Ираном Ормузского пролива может сократить спрос на нефть в мире.