СМИ: Иран готовился заминировать Ормузский пролив

Иран готовился заминировать Ормузский пролив во время обострения конфликта с Израилем.

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Как утверждает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, иранские военные в июне уже погрузили мины на суда в Персидском заливе, однако в итоге они так и не были установлены.

При этом, были ли они впоследствии обезврежены, неизвестно.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов ранее высказался о важности Ормузского пролива для поставок нефти и газа.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также выразил мнение, что закрытие Ираном Ормузского пролива может сократить спрос на нефть в мире.