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Меркель назвала способ, как остановить конфликт на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что украинский конфликт необходимо решить дипломатическим путем. По ее мнению, без диалога решить данный вопрос не получится, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.

"Без диалога эта война точно не закончится. <…> Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее", — сказала она на мероприятии в Шверине.

По словам Меркель, опыт времен Холодной войны может помочь при развитии сдерживающего эффекта эскалации конфликта, а также поддержать дипломатические контакты со всеми сторонами.

На Украине сообщили о страшной катастрофе

Украине грозит социальная катастрофа. Причина в стремительном оттоке из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт NGL.media.

"Можно предположить, что в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников", — подсчитало издание.

В материале также отмечается, что данная тенденция касается не только учащихся школ, но и выпускников, которые планируют поступать в вузы. Основная мотивация юношей заключается в желании покинуть страну до достижения призывного возраста. При этом девушки почти в равном соотношении также стремятся уехать из страны.

Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа. Речь идет о перемирии на 60 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию президента США в соцсети Truth Social.

"Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", — написал Трамп.

Он также добавил, что Египет и Катар передадут предложения ХАМАС.

На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа"

Российский актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале "Универ", заочно приговорен Винницким городским судом к 12 годам лишения свободы. Из приговора также следует конфискация имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский новостной портал "Полтавская Волна".

Соответствующее решение по делу актера было принято еще 5 марта, однако СМИ обратили внимание на постановление суда только сейчас.

Актера привлекли к ответственности за поддержку СВО и проведение концертов для российских военных. Суд также постановил конфисковать имущество Гогунского, который является уроженцем Кременчуга в Полтавской области.

Журналистка рассказала о просьбе Трампа по поводу жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оэунс рассказала о просьбе к ней президента США Дональд Трамп. Речь идет о расследовании, которое было связано с полом супруги президента Франции Брижит Макрон, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал журналистки.

"Он (Трамп — Прим. Ред) сказал: вы знаете, я видел ее (Брижит Макрон — Прим. Ред), вы знаете, я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина. Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни" — рассказала Оуэнс.

По словам журналистки, она пыталась объяснить президенту США, что у Брижит Макрон есть врач, который специализируется на операциях по трансгендерности и процедурах феминизации. Однако Трамп опросил Оуэнс свернуть ее расследование.