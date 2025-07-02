Мэр швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт раскритиковала украинских беженцев, обвинив их в неблагодарности. В своей статье на сайте Швейцарской народной партии (SVP) она отметила, что они не ценят предоставляемую им поддержку и ведут себя как туристы.

Кроме того, по словам Буркхардт, украинцы не хотят интегрироваться в общество, не следуют общепринятым правилам и избегают взаимодействия с беженцами из других стран.

«Вместо благодарности часто преобладают чувство права и потребительство», — посетовала она.

Мэр напомнила, что Швейцария оказывает помощь беженцам, а не туристам, поэтому «те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить».

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Она также выразила беспокойство по поводу того, что украинские граждане, имеющие защитный статус S, могут в будущем получить вид на жительство, что усилит финансовую нагрузку на государство за счет увеличения социальных выплат.

«Это просто невыносимо, особенно для небольших сообществ. Те, кто остаются, должны интегрироваться — с уважением, с обязательством и с осознанием того, что помощь — это не улица с односторонним движением», — подчеркнула Буркхардт.

Ранее в правительстве Швейцарии предложили отменить защитный статус беженца для украинцев. Инициаторы считают, что на Украине в настоящее время безопасно.