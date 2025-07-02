Новое наступление Российской армии в Днепропетровской области обернется крахом режима президента Украины Владимира Зеленского. Об угрожающем Киеву действии Москвы рассказал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский перебросил резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумскую область, чтобы показать Трампу «хоть какую-то "перемогу"», однако этот шаг привел к ослаблению украинских позиций в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

«Ситуация не станет лучше: резервов нет, а "перемоги" нужны. Это будет приводить к еще более идиотским решениям на фронте. Без реального разворота к мирным переговорам крах такой системы неизбежен», — считает он.

Зеленский высказался о санкциях против России

Ранее Дубинский предложил Зеленскому покинуть Украину.