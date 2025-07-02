На Украине раскрыли отношение Трампа к Зеленскому

Президенту США Дональду Трампу больше не нужны ни Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский. Об отношении главы Белого дома к Киеву рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Трамп, по сути, уже выкинул Зеленского просто куда—то далеко—далеко. То есть Зеленский, как таковой, не является вообще его приоритетом», — сказал он.

По его словам, из-за этого Киев остался без финансовой и военной поддержки Вашингтона. Однако Зеленский намерен продолжать «бойню», для которой ему будет нужно больше «мяса».

Трамп заявил, что не считает себя «большим поклонником» Зеленского

Ранее Соскин заявил, что на новых потенциальных переговорах России и Украины «есть веточка, которую можно обсуждать», но Зеленский «хочет воевать».