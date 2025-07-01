Буданов* обратился с призывом к украинцам

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к украинцам. Его слова передает «Страна.ua».

Он призвал мужскую часть населения Украины перестать прятаться от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и идти «реально защищать свое государство».

«Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне», — объяснил он свой призыв.

Ранее Буданова наградили золотым крестом ордена «За заслуги перед Польшей».