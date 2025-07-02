Президент Украины Владимир Зеленский умышленно срывает возможности урегулирования конфликта, чтобы сохранить власть. Тактику украинского лидера раскрыл американский геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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По словам эксперта, каждый раз, когда появляется возможность провести переговоры, Киев совершает внезапные атаки на территории России. Это, в свою очередь, вызывает бум в европейских СМИ, и глава Украины «надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег».

«Думаю, это его формула. Потому что это позволяет ему сохранить власть, в то время как он уже давно должен был быть заменен кем-то, кто смог бы действительно политически урегулировать конфликт», — заявил аналитик.

На Украине назвали дату замены правительства

Как утверждает Хеннингсен, для граждан Украины тактика президента страны по затягиванию конфликта представляет собой настоящую катастрофу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.