Народ Украины ненавидит Владимира Зеленского — в том числе за огромные жертвы, которые он понёс. Об этом в интервью журналисту RT Рику Санчесу рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Все опросы, которые проводятся в условиях карательного режима, когда за неправильный ответ можно в тюрьму угодить, не говорят абсолютно о реальном настроении людей», — заявил он.

Зеленскому предложили покинуть Украину

Ранее Азаров заявил, что администрация Дональда Трампа понимает необходимость смены режима Владимира Зеленского для достижения урегулирования конфликта.