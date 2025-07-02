Азаров: народ Украины ненавидит Зеленского
Народ Украины ненавидит Владимира Зеленского — в том числе за огромные жертвы, которые он понёс. Об этом в интервью журналисту RT Рику Санчесу рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Все опросы, которые проводятся в условиях карательного режима, когда за неправильный ответ можно в тюрьму угодить, не говорят абсолютно о реальном настроении людей», — заявил он.
Зеленскому предложили покинуть Украину
Ранее Азаров заявил, что администрация Дональда Трампа понимает необходимость смены режима Владимира Зеленского для достижения урегулирования конфликта.