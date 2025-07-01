Аракчи: Иран может возобновить переговоры при гарантии недопущения агрессии
Иранское руководство может согласиться на возвращение к переговорам в случае, если другие государства не будут допускать агрессию в отношении исламской республики.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в статье для Al Nahar.
«Принятие Ираном требования о прекращении войны открыло новое окно для многосторонней дипломатии», — подчеркнул он.
Аракчи добавил, что ненападение на Иран должно быть закреплено на юридическом уровне.
Ранее Аракчи сказал, что Тегеран ещё не принял решение, будут ли продолжены переговоры с США по урегулированию иранского ядерного вопроса.