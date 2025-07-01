Иран может возобновить переговоры при гарантии недопущения агрессии

Иранское руководство может согласиться на возвращение к переговорам в случае, если другие государства не будут допускать агрессию в отношении исламской республики.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в статье для Al Nahar.

«Принятие Ираном требования о прекращении войны открыло новое окно для многосторонней дипломатии», — подчеркнул он.

Аракчи добавил, что ненападение на Иран должно быть закреплено на юридическом уровне.

Ранее Аракчи сказал, что Тегеран ещё не принял решение, будут ли продолжены переговоры с США по урегулированию иранского ядерного вопроса.