Мерц рассказал о переговорах со Словакией по санкциям

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете антироссийских санкций вступили в решающую фазу. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ARD.

"Новые санкции, 18-й пакет, находятся в центре внимания на финальной стадии переговоров со словацким правительством", - сказал Мерц. "Мы пытаемся решить проблему. Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим", - сообщил канцлер.

По его версии, "это самый жесткий пакет за 3,5 года". При этом Мерц оговорился, заявив об ограничениях, направленных "против Украины", а не России.

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Он напомнил, что накануне провел разговор со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Канцлер назвал объективной проблему, с которой может столкнуться Словакия в случае принятия новых антироссийских рестрикций.

"Вся промышленность в Словакии - там много германских компаний - нуждается в поставках энергоресурсов из России, поскольку она в настоящее время не имеет других путей", - пояснил Мерц.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что лидеры стран ЕС не смогли утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций "идет полным ходом", но не назвала возможных сроков ее завершения. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение очередного пакета санкций на саммите заблокировала Словакия.