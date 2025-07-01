Мерц исключил участие Германии в конфликте на Украине

Германия не станет стороной конфликта на Украине. Об этом заявил федеральный канцлер страны Фридрих Мерц, его слова приводит ТАСС.

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Заявление было сделано после того, как накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев и пообещал, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи».

Вадефуль до этого заявлял, что политика президента России Владимира Путина для него «совершенно неприемлема». Он утверждал, что действия России под руководством Путина являются «настоящим преступлением против человечности». По словам главы МИД ФРГ, Запад должен последовательно действовать в отношении России, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Речь идет о военной помощи Киеву, уточнил он.

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

28 июня канцлер ФРГ заявил, что Германии необходим «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик подчеркнул, что страна должна активнее вооружаться, поскольку ее армия сталкивается с нехваткой людей и техники.