Лукашенко заявил, что сорвал попытку поджога оппозиционеров в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он сорвал в 2020 году провокацию, целью которой было собрать в одном доме представителей оппозиции и сжечь. Его слова приводит агентство БелТА.

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«Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот «лахушкин» сидит в Польше и вещает, а это он их (оппозиционеров. — ред.) хотел собрать в одном доме в центре Минска и сжечь. Слава Богу, что у Светланы Тихановской там была охрана так называемая: из МВД парень «унюхал», что что-то не так, и позвонил нашим силовикам», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что силовики доложили ему об этом.

«Я сказал: «Публично возьмите под охрану этот дом». И я с улиц снял (спецподразделение КГБ) «Альфу» и бросил туда, чтобы они увидели, что мы охраняем этот дом. Провокация не удалась», — добавил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что он впервые говорит о человеке, который это замышлял.

До этого Лукашенко заявил, что полмира мечтает о такой «диктатуре», которая есть в Белоруссии.