Страны Запада в очередной раз решили все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к белорусам в День Независимости, передает РИА Новости.

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По его словам, Запада хочет одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Он подчеркнул, что сейчас все люди хотят объединиться, остановить «безумство» ради будущего всего человечества.

1 июля Лукашенко заявил, что довел до Вашингтона позицию Москвы по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, спецпосланник президента США Кит Келлог пообещал главе республики «поработать» над тем, чтобы Киев не наносил удары по территории России. Лукашенко, это будет хороший шаг к прекращению конфликта.

Однако Келлог позднее заявил, что не обещал белорусскому лидеру Александру Лукашенко «поработать» над тем, чтобы ВСУ не били по России.