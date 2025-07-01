Глава МИД ФРГ посетил Одессу с секретным визитом

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль посетил Одессу во вторник, 1 июля, с секретным визитом и пообещал добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Украине систем для защиты от ракет и дронов. Об этом пишет портал Nordbayern.

По данным портала, глава ведомства прибыл в Киев в понедельник, 30 июня. В столице Украины он встретился с рядом официальных лиц, в частности, провел переговоры с Владимиром Зеленским.

На следующий день Вадефуль вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой направился на машине в Одессу. Его сопровождал лишь небольшой кортеж.

В ходе визита глава ведомства пообещал призвать канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главу Минобороны Германии Бориса Писториуса добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Украине систем для защиты от ракет и дронов.

Визит держался в секрете, пока министр не уехал в Молдавию, пояснили журналисты.