Лукашенко высказался о возможном участии Белоруссии в конфликте с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в конфликте с Украиной не участвует, вступать в конфронтацию не планирует. Также он назвал украинцев «нашими людьми», сообщает «БелТА».

В четверг, 3 июля, в День независимости, белорусский лидер посетил мемориальный комплекс «Курган Славы» и пообщался с курсантом Военной академии. Он спросил у молодого человека, откуда тот приехал. Услышав в ответ, что с Украины, Лукашенко пообещал, что воевать его не пустят.

Президент республики сфотографировался с курсантом по его просьбе и добавил, что Белоруссия всегда открыта для украинцев.

«Вы — наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко отметил, что передал спецпредставителю США Киту Келлогу видение президента РФ Владимира Путина относительно путей разрешения украинского конфликта.