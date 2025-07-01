Макрон после разговора с Путиным неожиданно позвонил Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, французский лидер созвонился с Зеленским и передал ему детали беседы с Путиным.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в Кремле заявили, что Путин в ходе телефонного разговора с Макроном 1 июля указал на ответственность Запада за ситуацию на Украине.

Макрон призвал Путина сделать одну вещь

Также во вторник Владимир Зеленский заявил, что провел во вторник разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поблагодарил его за поддержку Украины и украинского народа.