Орбан: Украина не должна войти в ЕС раньше Черногории
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
«Черногория ждала 15 лет, чтобы стать членом Евросоюза. Благодаря упорному труду она выполнила все критерии вступления», — написал он на своей странице в социальной сети.
По его словам, единственным препятствием на пути Черногории к членству в ЕС остаётся позиция самого Брюсселя.
Орбан подчеркнул, что нет рациональных оснований принимать Украину в ЕС в обход стран-кандидатов, таких как Черногория.
Он также отметил, что Венгрия, будучи членом ЕС и НАТО, не должна ограничиваться только западным направлением в своей внешней политике.
Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat выступил против вступления Украины в НАТО и Евросоюз.