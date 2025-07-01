Орбан: Украина не должна войти в ЕС раньше Черногории

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

«Черногория ждала 15 лет, чтобы стать членом Евросоюза. Благодаря упорному труду она выполнила все критерии вступления», — написал он на своей странице в социальной сети.

По его словам, единственным препятствием на пути Черногории к членству в ЕС остаётся позиция самого Брюсселя.

Орбан подчеркнул, что нет рациональных оснований принимать Украину в ЕС в обход стран-кандидатов, таких как Черногория.

Он также отметил, что Венгрия, будучи членом ЕС и НАТО, не должна ограничиваться только западным направлением в своей внешней политике.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat выступил против вступления Украины в НАТО и Евросоюз.