Верховный суд Польши признал победу Навроцкого на президентских выборах

Верховный суд Польши утвердил результаты выборов президента республики, проходивших в два тура 18 мая и 1 июня, признав победу кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого.

С соответствующим заявлением выступил во вторник, 1 июля, судья Кшиштоф Вяк из Палаты по чрезвычайному контролю и публичным делам Верховного суда. Заседание транслировал телеканал TVP Info.

«Верховный суд… подтверждает правомочность выбора Кароля Тадеуша Навроцкого на пост президента республики...» — приводит слова судьи ТАСС.

Ранее президент Польши высказался против вступления Украины в Североатлантический альянс и Европейский союз.