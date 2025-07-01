Трамп дал совет мигрантам, как лучше сбежать из «Аллигатора Алькатраса»
Президент США Дональд Трамп посоветовал мигрантам, которые решат совершить побег из нового центра содержания нелегалов ««Аллигатор Алькатрас», бежать по кривой траектории. Его слова приводит Daily Mail.
Сегодня, 1 июля, Трамп принял участие в церемонии открытия «Аллигатор Алькатрас» в национальном парке Флориды Эверглейдс. Новый центр содержания нелегалов получил свое название из-за того, что расположен в болотистой местности, окруженной аллигаторами и питонами.
Один из присутствующих на открытии журналистов спросил у президента США об идее создания новой тюрьмы, поинтересовавшись, заключалась ли она в том, что при побеге мигранты будут съедены аллигаторами.
«Думаю, в этом она и заключается. Это не очень приятное дело. Змеи быстрее, но аллигаторы большие. Мы научим их убегать от них. Не бегите по прямой, бегите по кривой траектории. Ваши шансы возрастут примерно на 1%. Не очень высокие», — ответил Трамп.
Также он не исключил возможности создания аналогичных центров содержания нелегалов и в других штатах США.
«Может быть. У нас не всегда есть такая красивая и безопасная земля. У нас много телохранителей и полицейских, но в виде аллигаторов не придется им много платить», — сказал Трамп.