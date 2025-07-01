Российский комплекс «Орешник» будет размещён в Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что соответствующая договорённость была достигнута в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде.

«Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Лукашенко высказался об учениях НАТО «Защитник Европы — 2025», назвав их масштаб угрожающим.