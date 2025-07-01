В США двух граждан Китая арестовали по подозрению в шпионаже

В США силовики арестовали двух граждан Китайской Народной Республики (КНР) по подозрению в шпионаже против военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на Минюст Соединенных Штатов.

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По версии правоохранителей, граждане Китая действовали в качестве агентов правительства Республики, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач министерства госбезопасности КНР.

Одного из подозреваемых задержали в Орегоне, другого — в Хьюстоне. Уточняется, что задержание проводили сотрудники Федерального Бюро Расследований (ФБР) и Службы криминальных расследований ВМС Соединенных Штатов.

«Обвиняемые действовали от имени иностранной разведывательной службы, что является частью более масштабных усилий Коммунистической партии Китая по проникновению в наши институты и подрыву их деятельности», — сказал телеканалу директор ФБР Кэш Патель.

Согласно данным Минюста США, несколько лет назад обвиняемые посещали объекты ВМС и сфотографировали доски объявления с личными данными новобранцев. После американской стороне стало известно, что эту информацию получило министерство госбезопасности КНР.

Теперь гражданам Китая грозит срок до десяти лет, а также штраф до $250 тысяч (около 20 миллионов рублей).