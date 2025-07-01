Трамп ответил на вопрос о продвижении России в Сумской области

США пристально следят за ситуацией в Сумской области. Таким образом американский лидер Дональд Трамп прокомментировал продвижение российских войск в регионе, передает Reuters.

«Посмотрим, что произойдет дальше, я пристально за этим слежу», — отметил глава Белого дома.

25 июня Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине. Также он добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность, чтобы предотвратить будущие военные конфликты.

Путин отреагировал на идею сделать Сумы территорией России

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва признательна американской администрации и лично президенту США за усилия по урегулированию конфликта на Украине.