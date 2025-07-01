США ввели санкции против четырех россиян

Министерство финансов США ввело персональные санкции против четырех граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ведомства, ограничения касаются IT-компании Aeza Group и ее руководства. Как сообщают власти, компания якобы предоставляла «пуленепробиваемый хостинг» для киберпреступников: обслуживала хакерские группы (включая Meduza и Lumma), наркоторговую площадку BlackSprut и операторов вредоносных программ. Также, по версии Вашингтона, они причастны к серии киберпреступлений, включая атаки на объекты критической инфраструктуры.

Под ограничения попали сама Aeza Group, ее британский филиал и две предполагаемые «дочки» в России, а также четверо руководителей: гендиректор Арсений Пензев (арестован в РФ за размещение BlackSprut), техдиректор Владимир Гаст, финансовый куратор Юрий Бозоян (арестован) и временно исполняющий обязанности Игорь Князев.

Санкции предполагают блокировку активов в США и запрет на транзакции с компанией. Мера принята совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании.