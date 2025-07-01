Маск ответил Трампу на высказывание о его возможной депортации

Илон Маск заявил, что мог бы усилить противостояние с Дональдом Трампом, который ранее допустил возможность его депортации, но решил пока не обострять ситуацию.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал предприниматель на своей странице в одной из социальных сетей.

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся на фоне заявлений президента США о том, что бизнесмена нужно «скормить» Департаменту эффективности государственного управления (DOGE).

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Ранее основатель Tesla и SpaceX также допустил создание новой политической партии в США, что могло стать одной из причин критики со стороны Трампа.

Несмотря на резкие выпады, Маск пока избегает открытой конфронтации, оставляя возможность для дальнейшего развития событий. Пока неизвестно, как это противостояние повлияет на их отношения и политический ландшафт США в целом.