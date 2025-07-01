Трамп пообещал натравить на Маска «монстра, который съест»

Президент США Дональд Трамп пообещал натравить Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) на своего бывшего главу, бизнесмена Илона Маска. Слова американского лидера приводит газета The Daily Mail.

«Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которому, скорее всего, придется вернуться и съесть Илона», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп допустил возможность депортации Маска

Ранее Трамп заявил, что Маску следует «прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку».