Иран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно тексту документа, правительство Ирана приостановит сотрудничество с МАГАТЭ после израильских и американских ударов по ядерным объектам на иранской территории.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США также нанесли удар по ядерным объектам на территории Ирана. Глава Пентагона Пит Хегсет указал, что ударами США иранская ядерная программа была уничтожена.