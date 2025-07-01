Трамп обозначил дедлайн еще для одного конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и сектором Газа должно быть достигнуто уже на следующей неделе. Его слова передает страница Белого дома Rapid Response в социальной сети X.

«Мы надеемся, что [прекращение огня] произойдет, и мы рассчитываем, что это произойдет где-то на следующей неделе. Мы хотим вернуть наших заложников», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп сообщал, что в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и обсудит с ним конфликт в секторе Газа и недавние удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Мы обсудим множество вещей. Мы поговорим об огромном успехе, которого добились. Это был невероятный успех в Иране, такого точного удара не было много лет», — заявил он.

До этого Трамп рассказывал, что у него есть дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, однако предпочел не раскрывать его конкретные сроки.