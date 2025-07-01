Пока вы не уснули: крушение Су-34 и приговор Тимуру Иванову

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Минобороны прокомментировало крушение Су-34 в Нижегородской области

Самолет Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, «пилоты живы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Инцидент произошел во вторник, 1 июля, около 13:00 мск.

«При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась», — подчеркнули в ведомстве.

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Тимуру Иванову вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к тринадцати годам колонии общего режима по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, Иванову также назначили штраф в сто миллионов рублей. В приговоре указано, что он лишен госнаград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Адвокаты Иванова заявили агентству, что обжалуют решение суда.

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Власти раскрыли число жертв атаки тяжелых дронов «Лютый» на Ижевск

© Соцсети

Три человека стали жертвами атаки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый» на Ижевск. Информацию об этом подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

По его словам, еще 35 человек госпитализированы,10 из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе консультируясь с коллегами из федерального центра, подчеркнул Бречалов.

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Кремль поблагодарил Трампа

Россия признательна американской администрации и лично президенту США за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Несомненно, мы признательны за те усилия, которые прикладывают США и члены команды Трампа, для того, чтобы способствовать переговорам по урегулированию на Украине», — отметил пресс-секретарь президента России.

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В Азербайджане раскрыли результаты экспертизы тел умерших в Екатеринбурге мужчин

В Минздраве Азербайджана сообщили результаты экспертизы тел двух умерших в Екатеринбурге граждан республики. Слова генерального директора судмедэкспертизы ведомства Адалята Гасанова приводит агентство APA.

Сообщается о зафиксированных телесных повреждениях: перелом носа, а также гематомы на лице и груди.

«Причиной смерти Сафарова Гусейна стал посттравматический и постгеморрагический шок», — заявил Гасанов.

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17-летний сын Кадырова обратился к Путину

© Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину и опубликовал фото с ним. Снимок был размещен в его аккаунте в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юноша в посте поблагодарил Путина за все, что тот делает для чеченского народа.

«Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — написал Кадыров-младший.

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Люди в масках расстреляли иномарку в российском городе

В Челябинске люди в медицинских масках расстреляли мужчин, сидевших в иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«24 июня на улице Танкистов раздались громкие хлопки — группа из десяти вооруженных людей в медицинских масках расстреляла водителя и пассажира иномарки, заблокировав им проезд. Свидетели насчитали около 40 выстрелов!», — говорится в сообщении.

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Стало известно, когда импортозамещенный МС-21 поднимется в небо

Полностью импортозамещеный самолет МС-21 со всеми российскими системами должен подняться в небо в августе, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный - со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14", - сказал Алиханов.

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В Пулково ввели плату за посещение "курилки"

Петербургский аэропорт Пулково принял решение отменить бесплатное посещение специального места для курения. Об этом сообщает «Фонтанка». Так, теперь за один заход внутрь курящие пассажиры будут вынуждены заплатить 500 рублей.

В заявлении руководства воздушной гавани говорится, что обязанности предоставлять специальные зоны для курения на бесплатной основе нет. Сотрудники аэропорта сообщили, что для поддержания чистоты и порядка в этих специальных зонах необходимы определенные финансовые ресурсы.

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Вадим Демчог отреагировал на вынесенный сыну приговор

Знакомый звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога рассказал, что актер пытался спасти сына от тюрьмы. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что 20-летний наследник Вильям Демчог признан виновным в деле о мошенничестве. Ему дали два года колонии. Отмечается, что молодой человек был в сговоре с аферистами, которые обманом похитили 1,8 млн рублей у пенсионера, который после этого скончался.

СМИ пишут, что Вильям признал вину, а его отец возместил ущерб.

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