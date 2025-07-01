Рекордная доля калифорнийцев захотела отделения от США

Более 44% граждан американского штата Калифорния высказались в пользу независимости от вашингтонской администрации и его становления отдельным государством. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.

"Калифорнийцы готовы к самоуправлению и сконцентрированы на прагматических решениях", - прокомментировал вице-председатель исследовательского центра Independent California Institute (ICI), занимающегося изучением вопроса независимости 31-го штата США.

Генеральный директор центра также добавил, что результаты опроса показывают рекордно высокий настрой жителей штата на независимость.

Опрос проводился с 11 по 23 июня на фоне конфликта между губернатором штата и администрацией президента США.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. В ответ на это, президент США Дональд Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа.