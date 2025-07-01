Трамп допустил возможность депортации Маска

Президент США Дональд Трамп допустил возможность депортации бизнесмена Илона Маска после проверки Департамента государственной эффективности (DOGE), который он ранее возглавлял. Об этом сообщает Daily Mail.

В беседе с журналистами Трамп назвал DOGE «монстром», которому, «возможно, придется обернуться и съесть Маска».

«Я не знаю. Нужно будет посмотреть», — ответил он на вопрос о возможной депортации бизнесмена.

Трамп напомнил, что Маск получил много государственных субсидий.

«Илон очень расстроен, что мы закончим мандат на электромобили. Но посмотрите, кто хочет электромобили? Не все их хотят. Он очень недоволен происходящим, но, знаете, он может потерять гораздо больше, чем это», — добавил президент США.

Илон Маск оказался в центре скандала

Комментируя высказывания Трампа, Маск сказал, что «очень хочет обострить ситуацию», но пока воздержится от резких заявлений.

Напомним, что отношения американского лидера и бизнесмена ухудшились в начале июня, когда бывший глава DOGE раскритиковал законопроект президента США о сокращении госрасходов. В ответ Трамп пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска и отменить все субсидии. Позже бизнесмен заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях в адрес американского лидера.