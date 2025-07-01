В Финляндии раскрыли аферу с поставками для ВСУ

Финская компания подозревается в поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) некачественных бронежилетов и отмывании средств на сумму 5,7 миллиона евро. Об этом сообщает официальный сайт полиции Финляндии.

© Lenta.ru

«На основании предварительного расследования Центральной криминальной полиции есть основания подозревать, что качество поставленных армии пяти тысяч бронежилетов не соответствовало контракту», — сказано в сообщении.

Уточняется, что расследование было начато по запросу украинской стороны. Согласно контракту, финская компания должна была поставить Украине 10 000 бронежилетов, из которых 5000, отправленных летом 2022 года, по данным следствия, не соответствовали установленным требованиям.

Ранее сообщалось, что Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов.