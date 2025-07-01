В Азербайджане раскрыли детали задержания российских журналистов

В офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку были задержаны семь человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД Азербайджана.

Отмечается, что в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Как сообщило азербайджанское издание Minval, двое из задержанных были помещены под арест.

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В понедельник, 30 июня, в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришли сотрудники полиции. Они взяли под контроль здание, заблокировав редакцию. Впоследствии агентство APA сообщило, что в результате операции были задержаны российские силовики, якобы работавшие в Баку под прикрытием.