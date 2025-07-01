Что известно о «политическом хаосе» в Таиланде

Конституционный суд Таиланда принял решение об отстранении премьер-министра Паэтонгтарн Чинават от должности. Этому предшествовала утечка в интернет-пространство записи ее телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, передает aol.com.

По мнению сенаторов, сделанные в ходе обсуждения пограничного спора заявления премьер-министра касаются суверенитета страны. Телеканал BBC News передавал в минувшую субботу, что тысячи протестующих собрались в столице Таиланда Бангкоке, требуя отставки премьер-министра.

Субботний митинг стал крупнейшим. Тысячи людей, несмотря на дождь, собрались у военного мемориала «Монумент Победы» в Бангкоке. Они размахивали флагами и держали плакаты с лозунгами, среди которых был «Премьер-министр — враг государства».

К настоящему моменту уже известно, что исполнять обязанности премьер-министра Таиланда будет заместитель премьер-министра и министр транспорта Сурия Джунгрунгреангкит.

Он получит полномочия главы правительства и должен будет созвать заседание Кабинета для назначения нового заместителя премьер-министра по кадровым и бюджетным вопросам. Это событие войдет в историю — впервые в истории Таиланда присягу нового состава правительства будет принимать не нынешний премьер-министр, а его временный заместитель. По информации из правительственных кругов, этот вопрос уже обсуждался с Государственным советом Таиланда.

Сурия Джунгрунгреангкит, 70-летний «ветеран тайской политики», начал свою карьеру в 1990-х годах. С тех пор он занимал различные посты в правительствах нескольких партий, включая предшественницу правящей партии «Пхеу Тай».