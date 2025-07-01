Голландская кронпринцесса пройдет обучение в качестве резервиста

Голландская кронпринцесса Амалия пройдет обучение в качестве резервиста. Об этом сообщает издание NL Times.

По данным издания, принцесса уже получила степени бакалавра по политике, психологии, праву и экономике в Университете Амстердама.

Амалия будет проходить обучение в военном колледже Амстердама (Defensity College).

«Принцесса будет проходить обучение в Defensity College. Она подала заявку и была принята», — говорится в публикации.

Однако она не сможет сразу участвовать во всех физических компонентах обучения из-за недавнего перелома руки. В начале июня она упала с лошади и сломала руку.

До этого в соцсетях похвалили японскую принцессу, которая полетела эконом-классом.

Принцесса Како, племянница императора Нарухито, является одной из самых известных представительниц консервативной японской императорской семьи. Недавно она совершила одиннадцатидневный визит в Бразилию, где посетила восемь городов по приглашению бразильского правительства. Во время одного из перелетов она была замечена отдыхающей у окна в салоне эконом-класса.