Экс-депутат Рады объяснил слова мэра о «не русской» Одессе

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов мог назвать Одессу «не русским» городом, чтобы угодить украинским властям. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее в соцсетях появилось видео перепалки Труханова с жителями Одессы из-за памятника Александру Пушкину. В 2024 году городской исполком постановил демонтировать памятники Пушкину, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Труханов заявил, что у Одессы «своя история и своя жизнь». Он подчеркнул, что Одесса - «не русский город и никогда [России] не принадлежала». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Труханову изучить историю Одессы, подчеркнув, что эта история неразрывно связана с Россией.

Песков дал ценный совет мэру Одессы после неожиданного заявления об истории города

Царев заявил, что слова Труханова возмутили многих одесситов. Экс-депутат рассказал о версии, согласно которой это видео было постановочным. По словам Царева, на такой шаг мэр мог пойти из-за возникших у него неприятностей - чтобы показать, что он «супер антироссийский».