Экс-депутат Рады объяснил слова мэра о «не русской» Одессе
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов мог назвать Одессу «не русским» городом, чтобы угодить украинским властям. Об этом сообщает NEWS.ru.
Ранее в соцсетях появилось видео перепалки Труханова с жителями Одессы из-за памятника Александру Пушкину. В 2024 году городской исполком постановил демонтировать памятники Пушкину, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.
Труханов заявил, что у Одессы «своя история и своя жизнь». Он подчеркнул, что Одесса - «не русский город и никогда [России] не принадлежала». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Труханову изучить историю Одессы, подчеркнув, что эта история неразрывно связана с Россией.
Песков дал ценный совет мэру Одессы после неожиданного заявления об истории города
Царев заявил, что слова Труханова возмутили многих одесситов. Экс-депутат рассказал о версии, согласно которой это видео было постановочным. По словам Царева, на такой шаг мэр мог пойти из-за возникших у него неприятностей - чтобы показать, что он «супер антироссийский».
«Его все время обвиняют в том, что он, как бывший член Партии регионов, не лоялен к новой идеологии, новым украинским властям», - заключил Царев.