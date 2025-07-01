Иран уличили в подготовке терактов против евреев в Германии

Иран, предположительно, мог готовить на территории Германии теракты против евреев, завербовав датчанина с иранскими корнями. Об этом пишет Spiegel.

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«Иран, как утверждается, планировал нападения на еврейские учреждения в Германии», — отмечается в публикации.

Полиция задержала датчанина иранского происхождения Али С., предположительно, разведывавшего возможные цели для атаки в Берлине и фотографировавшего объекты, связанные с еврейской общиной. По данным следствия, он был завербован силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые специализируются на операциях за границей.

В мае пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта.