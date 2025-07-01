Гуцул рассказала о предложенной ей сделке по уголовному делу

Мария Иванова

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии предлагали закрыть ее уголовное дело, если она откажется от своего мандата. Об этом сообщают «Известия».

Гуцул рассказала о предложенной ей сделке по уголовному делу
© РИА Новости

Гуцул 1 июля приняла участие в очередных прениях по уголовному делу. В суде она рассказала журналистам о сделке, которую ей предлагали во время одного из допросов.

«Мне было четко предложено <…> аннулировать мое уголовное дело, [если] я сдаю свой мандат. <…> Уже тогда было четко продемонстрировано, что <…> Гуцул нужно лишить этого мандата», - подчеркнула глава Гагаузии.

Ранее Гуцул была арестована, затем суд перевел ее под домашний арест. Мера пресечения связана с делом о нелегальном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной группы.

Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано. В марте 2024 года президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.