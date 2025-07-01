Гуцул рассказала о предложенной ей сделке по уголовному делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии предлагали закрыть ее уголовное дело, если она откажется от своего мандата. Об этом сообщают «Известия».

Гуцул 1 июля приняла участие в очередных прениях по уголовному делу. В суде она рассказала журналистам о сделке, которую ей предлагали во время одного из допросов.

«Мне было четко предложено <…> аннулировать мое уголовное дело, [если] я сдаю свой мандат. <…> Уже тогда было четко продемонстрировано, что <…> Гуцул нужно лишить этого мандата», - подчеркнула глава Гагаузии.

Ранее Гуцул была арестована, затем суд перевел ее под домашний арест. Мера пресечения связана с делом о нелегальном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной группы.

Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано. В марте 2024 года президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.