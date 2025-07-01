Эксперт прокомментировал новую ссору Трампа и Маска

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск снова наладят отношения ради общих интересов. Об этом Блохин рассказал РИА Новости.

Миллиардер и президент США поссорились после критики программного законопроекта Трампа «Большой прекрасный билль» Маском. Он назвал этот проект увеличивающим бюджетный дефицит, а в Белом доме объяснили критику планами по отмене льгот для Tesla.

Трамп заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах. После этого президент США намекнул, что власти могут прекратить предоставление субсидий компаниям Маска.

Трамп, среди прочего, пригрозил аннулировать федеральные контракты с компанией Маска SpaceX. Миллиардер призвал объявить импичмент Трампу и заявил, что SpaceX может начать вывод из эксплуатации космического корабля, необходимого для работы NASA.

Позже Маск отказался от этой угрозы, появились новости, что он может поговорить с Трампом по телефону, чтобы наладить отношения. Однак затем Маск вернулся к критике законопроекта Трампа и пообещал создать оппозиционную Американскую партию, которая противостояла бы «объединенной демократическо-республиканской партии». Трамп снова раскритиковал Маска в ответ, заявив, что без субсидий тому пришлось бы «прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку».

По мнению Блохина, несмотря на очередную публичную ссору, Трамп и Маск попытаются договориться - по крайней мере, на публике. Он подчеркнул, что у политика и миллиардера много общих интересов.