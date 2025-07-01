Опасная жара в ЕС: аномальный июнь в Испании, тревога во Франции

В Барселоне зафиксирован самый жаркий июнь с момента начала наблюдений более ста лет назад, сообщает портал AOL со ссылкой на Associated Press. В то же время почти на всей материковой части Франции объявлена тревога из-за изнуряющей жары, пишет The Guardian.

В понедельник, 30 июня, обсерватория Фабра в Барселоне зафиксировала исторический максимум июньской температуры - 37,9 градуса. Обычно Барселону не затрагивала сильная жара благодаря расположению города между холмами и Средиземным морем.

Экстремальная жара уже несколько дней фиксируется в Португалии, Испании, Франции, Италии и Греции. В некоторых регионах Испании температура достигла максимума в 46 градусов. В Португалии температура в 46,6 градуса была зарегистрирована в Море примерно в ста километрах к востоку от Лиссабона.

Более чем в двадцати городах Италии был объявлен самый высокий уровень опасности из-за жары. Количество госпитализаций в Тоскане и других самых жарких регионах выросло на 20 процентов. Людям рекомендовали не выходить на улицу с 11:00 до 18:00.

Лесной пожар вспыхнул в Бизане, на юге Франции. Французское правительство попросило компании адаптировать часы работы персонала, чтобы защитить людей от жары, а 200 государственных школ будут частично или полностью закрыты 30 июня и 1 июля.

Даже расположенные севернее страны ЕС оказались в опасности. Немецкая метеорологическая служба заявила, что жара и сухая погода повысили риск лесных пожаров. Ко 2 июля температура в некоторых частях страны приблизится к 40 градусам.

В Лондоне и на юго-востоке Англии температура воздуха в ближайшие дни составит 34 градуса. Климатолог из Оксфордского университета Радхика Хосла рассказала The Guardian, что население в городских районах особенно восприимчиво к экстремальной жаре, поскольку бетон и асфальт усиливают воздействие солнечного излучения на людей.

Экстремальные температуры в Европе стали результатом «теплового купола», который удерживает область высокого давления и горячего воздуха. Это не новое явление, но на фоне глобального потепления оно стало более экстремальным. The Guardian отмечает, что жара ежегодно убивает около полумиллиона человек во всем мире, при этом особенно уязвимы пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.