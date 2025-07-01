Моссад высмеял иранских генералов

Израильская разведка Моссад в сообщениях в соцсети Х предложила иранцам медицинские консультации по телефону и рассказала, что высокопоставленные военные Ирана «входят в число их самых верных зрителей». Об этом пишет Bild.

Немецкое издание обратило внимание на то, что официально не было подтверждения, что аккаунт Mossad Farsi действительно принадлежит спецслужбе, однако израильские СМИ исходят из этого.

В своих сообщениях, которые начали активно публиковаться на фарси, в Моссад предложили иранцам медицинские консультации по телефону или в чате, а затем начали шутить над генералами Мохаммадом Пакпуром и Абдолрахиме Мусави, а также министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

«Мы провели всестороннюю проверку подписчиков нашей страницы - и не были удивлены, обнаружив, что уважаемые господа Пакпур, Мусави и Арагчи входят в число наших самых верных зрителей. Разумеется, они используют свои «вторые устройства», и двое из них даже заходят через частные интернет-соединения», - отмечается в сообщении Mossad Farsi.

В спецслужбе пообещали подписаться в ответ - и «таким образом, превратил шутку в угрозу: израильская разведка следит за иранским руководством», отмечает немецкое издание.

Также в аккаунте Mossad Farsi размещено предупреждение, обращенное к гражданам Ирана, в котором спецслужба просит воздержаться от подписки на страницу и от реакций на опубликованные материалы в целях безопасности.

«Утверждение Моссада, что среди его подписчиков в Х есть иранские генералы, может также быть попыткой посеять раздор во властном аппарате мулл. После войны в Тегеране осознали, что верхушка режима пронизана израильскими агентами, и страну захлестнула шпиономания», - говорится в статье немецкого СМИ.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти обвинения, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильской территории. Стороны обменивались атаками в течение 12 дней. Перемирие было объявлено после вмешательства США.

При этом в ходе войны Израиль объявил о том, что ему удалось уничтожить ряд высокопоставленных иранских командиров. В перечне были указаны начальник штаба вооруженных сил генерал Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР)генерал Хоссейн Салами, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде. Также был указан и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерал Исмаил Каани, которого затем журналисты заметили на праздновании «победы над Израилем» в Тегеране.