Моссад высмеял иранских генералов

Алиса Селезнёва

Израильская разведка Моссад в сообщениях в соцсети Х предложила иранцам медицинские консультации по телефону и рассказала, что высокопоставленные военные Ирана «входят в число их самых верных зрителей». Об этом пишет Bild.

Моссад высмеял иранских генералов
© globallookpress.com

Немецкое издание обратило внимание на то, что официально не было подтверждения, что аккаунт Mossad Farsi действительно принадлежит спецслужбе, однако израильские СМИ исходят из этого.

В своих сообщениях, которые начали активно публиковаться на фарси, в Моссад предложили иранцам медицинские консультации по телефону или в чате, а затем начали шутить над генералами Мохаммадом Пакпуром и Абдолрахиме Мусави, а также министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

«Мы провели всестороннюю проверку подписчиков нашей страницы - и не были удивлены, обнаружив, что уважаемые господа Пакпур, Мусави и Арагчи входят в число наших самых верных зрителей. Разумеется, они используют свои «вторые устройства», и двое из них даже заходят через частные интернет-соединения», - отмечается в сообщении Mossad Farsi.

В спецслужбе пообещали подписаться в ответ - и «таким образом, превратил шутку в угрозу: израильская разведка следит за иранским руководством», отмечает немецкое издание.

Также в аккаунте Mossad Farsi размещено предупреждение, обращенное к гражданам Ирана, в котором спецслужба просит воздержаться от подписки на страницу и от реакций на опубликованные материалы в целях безопасности.

«Утверждение Моссада, что среди его подписчиков в Х есть иранские генералы, может также быть попыткой посеять раздор во властном аппарате мулл. После войны в Тегеране осознали, что верхушка режима пронизана израильскими агентами, и страну захлестнула шпиономания», - говорится в статье немецкого СМИ.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти обвинения, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильской территории. Стороны обменивались атаками в течение 12 дней. Перемирие было объявлено после вмешательства США.

При этом в ходе войны Израиль объявил о том, что ему удалось уничтожить ряд высокопоставленных иранских командиров. В перечне были указаны начальник штаба вооруженных сил генерал Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР)генерал Хоссейн Салами, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде. Также был указан и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерал Исмаил Каани, которого затем журналисты заметили на праздновании «победы над Израилем» в Тегеране.